ٹرائی نیشن سریز کاآج آغاز ، قومی کپتان کا بہترین کھیلنے کا عزم
شارجہ(سپورٹس ڈیسک)قومی ٹی 20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم ماضی میں بھی شارجہ میں کھیلتی رہی ہے ، ہم نے بھی یہاں آکر بھرپور تیاری کی ہے ، سیریز میں بہترین نتائج کے لیے پْر امید ہیں۔
پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ٹرائی نیشن سیریز ٹرافی کی شارجہ سٹیڈیم میں رونمائی کے بعد مشترکہ پری سیریز پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان علی آغا نے کہا کہ ہماری ٹیم نے گزشتہ 3 سیریز میں بہترین کھیل پیش کیا ہے ۔سابق کرکٹرز اور فینز کی ہمارے بارے میں اپنی ایک رائے ہے ، پاکستان کی نئی ٹیم بن رہی ہے ، اس ایونٹ میں شائقین کو اچھی ٹیم کھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔کپتان نے کہا کہ ایشیا کپ 2025 سے قبل ٹرائی نیشن سیریز کھیلنا میگا ایونٹ کے لیے تیاری کے لیے موزوں ہے ، ہماری تیاری مکمل، نتائج بھی اچھے آئیں گے ۔سلمان علی آغا نے کہا کہ شارجہ کے گرم موسم سے کوئی مسئلہ نہیں، بطور کھلاڑی یہ کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری کارکردگی بہتر ہو رہی ہے ، قومی ٹیم اس وقت درست سمت پر گامزن ہے ۔ پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے افغانستان ٹیم کے کپتان راشد خان نے کہا کہ آئی سی سی ٹورنامنٹس میں ہماری شاندار پرفارمنس رہی ہے ، حالیہ چند ماہ کے دوران ہمارے کھلاڑی دنیا بھر میں ہونے والی ٹی 20 لیگز کھیلتے رہے ، فرنچائز کرکٹ کے تجربے کا فائدہ ٹرائی نیشن سیریز میں ہوگا۔ واضح رہے کہ ٹرائی نیشن سیریز کا پہلا میچ آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کیمطابق رات 8 بجے شروع ہو گا۔