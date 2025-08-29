صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرائی نیشن سریز کاآج آغاز ، قومی کپتان کا بہترین کھیلنے کا عزم

  • کھیلوں کی دنیا
ٹرائی نیشن سریز کاآج آغاز ، قومی کپتان کا بہترین کھیلنے کا عزم

شارجہ(سپورٹس ڈیسک)قومی ٹی 20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم ماضی میں بھی شارجہ میں کھیلتی رہی ہے ، ہم نے بھی یہاں آکر بھرپور تیاری کی ہے ، سیریز میں بہترین نتائج کے لیے پْر امید ہیں۔

پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ٹرائی نیشن سیریز ٹرافی کی شارجہ سٹیڈیم میں رونمائی کے بعد مشترکہ پری سیریز پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان علی آغا نے کہا کہ ہماری ٹیم نے گزشتہ 3 سیریز میں بہترین کھیل پیش کیا ہے ۔سابق کرکٹرز اور فینز کی ہمارے بارے میں اپنی ایک رائے ہے ، پاکستان کی نئی ٹیم بن رہی ہے ، اس ایونٹ میں شائقین کو اچھی ٹیم کھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔کپتان نے کہا کہ ایشیا کپ 2025 سے قبل ٹرائی نیشن سیریز کھیلنا میگا ایونٹ کے لیے تیاری کے لیے موزوں ہے ، ہماری تیاری مکمل، نتائج بھی اچھے آئیں گے ۔سلمان علی آغا نے کہا کہ شارجہ کے گرم موسم سے کوئی مسئلہ نہیں، بطور کھلاڑی یہ کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری کارکردگی بہتر ہو رہی ہے ، قومی ٹیم اس وقت درست سمت پر گامزن ہے ۔ پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے افغانستان ٹیم کے کپتان راشد خان نے کہا کہ آئی سی سی ٹورنامنٹس میں ہماری شاندار پرفارمنس رہی ہے ، حالیہ چند ماہ کے دوران ہمارے کھلاڑی دنیا بھر میں ہونے والی ٹی 20 لیگز کھیلتے رہے ، فرنچائز کرکٹ کے تجربے کا فائدہ ٹرائی نیشن سیریز میں ہوگا۔ واضح رہے کہ ٹرائی نیشن سیریز کا پہلا میچ آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کیمطابق رات 8 بجے شروع ہو گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

پینٹ کی پچھلی جیب میں والٹ رکھنا صحت کیلئے نقصان دہ

ہیٹ ویو تیزی سے عمر بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے

آن لائن منگوائے سینڈوچ سے پلاسٹک کا دستانہ نکل آیا

خاتون ڈی جے کی 10 ہزار فٹ بلندی پر بیٹس کی گونج

72سال سے گمشدہ پوسٹ کارڈ بھیجنے والے کے پاس واپس

مراکش، انوکھے ڈائنو سار کا اب تک کا قدیم فوسل دریافت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak