ڈیپارٹمینٹل سپورٹس بحالی کیلئے مختلف تجاویز زیر غور
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ڈیپارٹمینٹل سپورٹس بحالی اور کھلاڑیوں کو روزگار دینے کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں ایک کھیل کوایک محکمے کی سرپرستی میں دینے کیلئے سفارشات مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔
ڈیپارٹمنٹس اپنی ترجیحات سے وزارت بین الصوبائی رابطہ کو جلد آگاہ کرینگے ۔ وفاقی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محی الدین وانی کی صدارت میں ہونیوالے اجلاس میں ڈیپارٹمنٹس، سپورٹس فیڈریشنزسمیت دیگر سٹیک ہولڈرز شریک ہوئے ۔ اجلاس میں کھلاڑیوں کے روزگار، ڈیپارٹمینٹل سپورٹس، محکموں کے سربراہان کو سپورٹس فیڈریشنز کیلئے سرپرستی دینے کے میکنزم پر بات چیت کی گئی جبکہ سپانسرشپ اور سٹرکچر ڈویلپمنٹ کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں شرکا کا ایلیٹ کھیلوں کی گریڈنگ کرنے کی تجویز دی جبکہ ایک کھیل کوایک محکمے کی سرپرستی میں دینے کیلئے سفارشات مرتب کر لی گئی ہے اس حوالے سے محکمے اپنی ترجیحات سے جلد وزارت کو آگاہ کرینگے ۔ واضح رہے کہ وزیرعظم شہباز شریف نے سپورٹس ڈیپارٹمنٹس کی بحالی کے احکامات دے رکھے ہیں۔