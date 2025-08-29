صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
پی سی بی کا کرکٹرز کے تعلیمی اخراجات بھی اٹھانے کا فیصلہ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ کے ساتھ تعلیمی اخراجات بھی اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے ۔ذرائع کے مطابق پی سی بی انڈر 15 سے لے کر انڈر 19 تک کے بچوں کو کرکٹ کے ساتھ تعلیم بھی دے گا۔۔۔

 بچوں کو سال بھر کیلئے اکیڈمیز میں رکھا جائے گا اور اس کے تعلیمی اخراجات بھی کرکٹ بورڈ اٹھائے گا۔سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان اور کراچی کی اکیڈمیز میں بچے تعلیم اور کرکٹ سیکھیں گے ، سیالکوٹ اکیڈمی سارا سال انڈر 15بچوں کے لئے مختص ہوگی۔ ذرائع نے کہا کہ فیصل آباد انڈر17 اور ملتان اکیڈمی انڈر 19کے بچوں کے لیے ہوگی، تینوں اکیڈمیز کیلئے بچوں کا انتخاب ریجنل کرکٹ کی پرفارمنس پر کیا جائے گا۔تینوں اکیڈمیز میں کرکٹ ٹریننگ کے ساتھ بچوں کی تعلیم کے اخراجات بھی بورڈ اٹھائے گا، تمام بچوں کے سکول کالجز میں داخلے سمیت تمام اخراجات پی سی بی اٹھائے گا۔ذرائع کے مطابق کراچی اکیڈمی پاکستان ویمن کرکٹرز سمیت شاہینز اور اے ٹیموں کی سرگرمیوں کے لیے مختص کی گئی ہے ۔

 

