پاکستان کی پرو لیگ میں شرکت ،ایف آئی ایچ کی تصدیق

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان کی پرو لیگ میں شرکت ،ایف آئی ایچ کی تصدیق

لاہور(سپورٹس ڈیسک)انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان کی پرولیگ میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ایف آئی ایچ کی جانب سے کہا گیا کہ نیوزی لینڈ کی دستبرداری کے بعد پرو لیگ میں پاکستان کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔

ایف آئی ایچ کے صدر طیب اکرام نے کہا کہ ایلیٹ مقابلوں میں پاکستان کو واپس دیکھ کر اچھا لگا، پاکستان کی پرو لیگ میں شرکت ورلڈ ہاکی کے لیے اہم سنگ میل ہے ۔انہوں نے کہا کہ پہلی بار لیگ آف دی بیسٹ کا حصہ بننے پر پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ایف آئی ایچ کی جانب سے کہا گیا کہ پرو لیگ کے ساتویں ایڈیشن میں پاکستان سمیت 9 ٹیمیں شریک ہوں گی۔ پاکستان، ارجنٹینا، آسٹریلیا، بیلجیئم، انگلینڈ، جرمنی ،  بھارت، نیدرلینڈز اور سپین کے ساتھ کھیلے گا۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے مطابق آئرلینڈ گزشتہ سیزن نویں پوزیشن کے بعد ریلیگیٹ ہوا جس کی جگہ پاکستان کو پروموشن ملی۔

 

Dunya Bethak