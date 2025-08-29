صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیڈمنٹن پلیئر پلوشہ بشیر نے شادی کرلی، تصاویر شیئر

بیڈمنٹن پلیئر پلوشہ بشیر نے شادی کرلی، تصاویر شیئر

اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر)قومی بیڈمنٹن پلیئر پلوشہ بشیر شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بْک اور انسٹاگرام پر بیڈمنٹن پلیئر نے تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنی شادی کا اعلان کیا۔

انہوں نے زندگی کے اس نئے باب کی شروعات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لکھا کہ شکر الحمدللّٰہ، یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اب ہم شادی شدہ ہیں۔37 سالہ کھلاڑی نے اپنے مستقبل کے لیے دعاگو ہوتے ہوئے لکھا کہ اللہ اس بندھن کو سلامت رکھے اور اسے ہمیشہ محبت، رحمت اور برکت کا ذریعہ بنائے ۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے قرآنی آیت بھی شیئر کی۔ 

 

