اکتوبر میں پاکستان اور بھارت کی جونیئر ہاکی ٹیموں کا ٹاکرا
لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان اور بھارت کی جونیئر ہاکی ٹیموں کا ٹاکرا اکتوبر میں ملائیشیا میں ہوگا۔تفصیل کے مطابق ملائیشیا میں 11سے 18 اکتوبر تک سلطان آف جوہر ہاکی کپ کھیلا جائے گا۔
سلطان جوہر ہاکی کپ میں پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، برطانیہ، ملائشیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شریک ہوں گی۔ذرائع کے مطابق پاکستان ہاکی فیڈریشن حکام سلطان آف جوہر ہاکی کپ کی تیاریوں کیلئے ٹیم کا تربیتی کیمپ ستمبر کے پہلے ہفتے میں لگانے کی منصوبہ بندی کررہے ہیں۔سلطان آف جوہر ہاکی کپ کا مقصد جونیئرہاکی ورلڈکپ کی تیاری ہے ، جو دسمبر میں بھارت میں شیڈول ہے ۔واضح رہے کہ ایشیا کپ میں شرکت سے انکار کے بعد پاکستان جونیئر ہا کی ٹیم کی ورلڈکپ میں شمولیت بھی حکومتی اجازت سے مشروط ہوگی۔