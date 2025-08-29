پی سی بی نے 65ویمن کرکٹرز کو ڈومیسٹک کنٹریکٹ دے دئیے
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے 65 ویمن کرکٹرز کو ڈومیسٹک کنٹریکٹ دے دئیے ۔پی سی بی کی جانب سے 20 کھلاڑیوں کو گولڈ اور 45 کو سلور کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔۔۔
کنٹریکٹس کی مدت جولائی 2025 تا جون 2026 مقرر کی گئی ہے ، 65 کھلاڑیوں میں 6انٹرنیشنل، 23انڈر 19اور ایمرجنگ کھلاڑی شامل ہیں۔ان کرکٹڑز کا انتخاب نیشنل وویمنز سلیکشن کمیٹی کے ممبران اسد شفیق اور بتول فاطمہ نے کیا ہے جس میں کارکردگی، ٹیلنٹ اور پوٹینشل کو مدنظر رکھا گیا ہے ، مزید کھلاڑی اچھی پرفارمنس سے کنٹریکٹ حاصل کر سکیں گی۔