صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی سی بی نے 65ویمن کرکٹرز کو ڈومیسٹک کنٹریکٹ دے دئیے

  • کھیلوں کی دنیا
پی سی بی نے 65ویمن کرکٹرز کو ڈومیسٹک کنٹریکٹ دے دئیے

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے 65 ویمن کرکٹرز کو ڈومیسٹک کنٹریکٹ دے دئیے ۔پی سی بی کی جانب سے 20 کھلاڑیوں کو گولڈ اور 45 کو سلور کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔۔۔

 کنٹریکٹس کی مدت جولائی 2025 تا جون 2026 مقرر کی گئی ہے ، 65 کھلاڑیوں میں 6انٹرنیشنل، 23انڈر 19اور ایمرجنگ کھلاڑی شامل ہیں۔ان کرکٹڑز کا انتخاب نیشنل وویمنز سلیکشن کمیٹی کے ممبران اسد شفیق اور بتول فاطمہ نے کیا ہے جس میں کارکردگی، ٹیلنٹ اور پوٹینشل کو مدنظر رکھا گیا ہے ، مزید کھلاڑی اچھی پرفارمنس سے کنٹریکٹ حاصل کر سکیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکی ٹیرف کا نفاذ،بھارت میں بڑے پیمانے پر بیروزگاری کا خدشہ

امریکا :خام تیل کے ذخائر میں کمی ،قیمتوں میں معمولی اضافہ

بھارت:گوگل میپ فالو کرتے ہوئے فیملی دریا میں بہہ گئی، 4افراد ہلاک

یورپی ممالک کا ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں بحال کرنیکا فیصلہ

غزہ :اسرائیلی بمباری ،مزید57شہید، یمن پر فضائی حملہ

23 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کرینگے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak