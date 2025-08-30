تین ملکی سیریز، پاکستان نے افغانستان کو 39 رنز سے ہرادیا
شارجہ(سپورٹس ڈیسک)تین ملکی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 39 رنز سے شکست دے دی ہے ۔گزشتہ روز شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی پوری ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 143 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
سلمان علی آغا کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔افغانستان کی جانب سے کپتان راشد خان 39 رنز بنا کر نمایاں رہے جبکہ رحمان اللّٰہ گرباز نے 38 رنز سکور کیے ۔ان کے علاوہ صدیق اللّٰہ اتل 23، درویش رسولی 21 بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ ان کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی ڈبل فیگر میں داخل نہ ہو سکا۔پاکستان کی جانب سے حارث رؤف نے چار جبکہ شاہین شاہ آفریدی محمد نواز اور سفیان مقیم نے دو دو وکٹیں حاصل کی۔اس سے قبل پاکستان نے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں چھ وکٹوں کے نقصان پر 182رنز بنائے تھے ۔پاکستان کی جانب سے کپتان سلمان علی آغا 53 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ۔ان کے علاوہ صاحبزادہ فرحان 21، محمد نواز 21، فخر زمان 20، محمد حارث 15، فہیم اشرف 14، صائم ایوب 14 اور حسن نواز نو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ۔افغانستان کی جانب سے مجیب الرحمان، عظمت اللہ عمرزئی، محمد نبی اور راشد خان نے ایک ایک جبکہ فرید احمد نے دو وکٹیں حاصل کیں۔یاد رہے کہ تین ملکی سیریز کی تیسری ٹیم متحدہ عرب امارات ہے جو آج پاکستان کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلے گی۔