ایشیا کپ ،ایمرٹس بورڈ کا ٹکٹس کی آن لائن فروخت کا اعلان

دبئی(سپورٹس ڈیسک)ایمرٹس کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ 2025 کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت کا اعلان کر دیا ہے۔ایمرٹس کرکٹ بورڈ نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر میگا ایونٹ کے ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ۔۔۔

 پاک،بھارت مقابلہ سمیت دیگر میچز کے ٹکٹس فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔ای سی بی کے مطابق، ابوظہبی میں ہونے والے میچز کے ٹکٹس کی کم سے کم قیمت 40 درہم (تقریبا 3 ہزار پاکستانی روپے ) سے شروع ہو گی، جب کہ دبئی میں شیڈول میچز کے ٹکٹس کی کم سے کم قیمت 50 درہم (تقریبا 3 ہزار 8 سو پاکستانی روپے ) مقرر کی گئی ہے ۔ایمرٹس کرکٹ بورڈ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان دبئی میں شیڈول مقابلے سمیت 7 میچز کے ٹکٹس کا پیکیج 1400 درہم (تقریبا ایک لاکھ 7 ہزار پاکستانی روپے ) سے شروع ہوگا۔ 

 

