انڈر 23 ایشین کپ کوالیفائرز کیلئے قومی فٹبال ٹیم کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
انڈر 23 ایشین کپ کوالیفائرز کیلئے قومی فٹبال ٹیم کا اعلان

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان فٹبال فیڈریشن نے اے ایف سی انڈر 23 ایشین کپ کے کوالیفائرز کیلئے قومی انڈر 23 ٹیم کے سکواڈ کا اعلان کر دیا۔

 کمبوڈیا میں منعقد ہونے والے میچوں میں قومی ٹیم کی قیادت سابق عالمی شہرت یافتہ فٹبالر اور ہیڈ کوچ نولبرٹو سولانو کریں گے ۔ منتخب کردہ 23 رکنی سکواڈ میں گول کیپر آدم نجیب، حسن علی، عمیر عروج فارورڈ میں میکائیل عبداللہ،عمیر بہادر، فرقان عمر، علی رضا، سلیمان علی، عدیل یونس مڈفیلڈر میں طفیل خان، حیّان خٹک، محمد جنید، علی ظفر، عدنان جسٹن جبکہ ڈیفینڈر میں حسیب خان، محب اللہ، محمد عدیل، انس امین، محمد ہارون، حمزہ منیر، احمد سلمان، جنید شاہ اور عبد الرحمن شامل ہیں۔

 

