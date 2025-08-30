فلڈ ریلیف چیریٹی میچ آج، وسیم اور بابر کی شائقین سے سٹیڈیم آنیکی اپیل
اسلام آباد(سپورٹس ڈیسک)سابق کپتان وسیم اکرم اور بابر اعظم نے پشاور زلمی اور خیبر پختونخوا حکومت کے فلڈ ریلیف چیریٹی میچ میں شائقین سے سٹیڈیم آنے کی درخواست کی ہے۔
پشاور کے عمران خان سٹیڈیم میں شیڈول چیریٹی میچ کے حوالے سے وسیم اکرم نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ شہریوں کو ٹکٹ خرید کر میچ دیکھنا چاہیے کیونکہ میچ کی آمدنی سے سیلاب زدہ متاثرین کی امداد ہوگی۔بابر اعظم نے کہا کہ چیریٹی میچ میں آپ کے ہیروز آرہے ہیں، آپ بھی میچ دیکھنے کیلئے آئیں۔ میچ آج دوپہر ڈیڑھ بجے کھیلا جائے گا۔