صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گولڈ میڈل کا جھوٹا دعویٰ،نیٹ بال فیڈریشن بچ نکلی

  • کھیلوں کی دنیا
گولڈ میڈل کا جھوٹا دعویٰ،نیٹ بال فیڈریشن بچ نکلی

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان اسپورٹس بورڈ نے پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کو حکومت سے فراڈ اورگمراہ کرنے کے باوجودحیران کن طور پر صرف وارننگ دیکر چھوڑ دیا۔

نیٹ بال فیڈریشن نے حکومت کو گمراہ کرتے ہوئے گرلز ایشین یوتھ نیٹ بال چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتنے کا دعوی کیا تھا اور ساتھ ہی کیش انعامات دینے کا مطالبہ بھی کیا تھا  تاہم ایشیائی گورننگ باڈی کی آفیشل ویب سائٹ نے اس جھوٹ کی قلعی کھولتے ہوے پاکستان کی چھٹی پوزیشن ظاہرکی جس پر وفاقی حکومت نے سخت نوٹس لیا اور پاکستان سپورٹس بورڈ کو انکواری کرنے کی ہدایت کی تھی۔ امکان ظاہر کیا جارہا تھا کہ حکومت سے فراڈ اور گمراہ کرنے کی کوشش پرنیٹ بال فیڈریشن کے ذمہ دار عہدیداروں پر پابندی عائد کی جاے گی لیکن پی ایس بی نے اس دھوکہ دہی پر صرف ایک ہلکی وارننگ پر معاملہ ختم کر دیا جس سے پاکستان سپورٹس بورڈ کی غیر جانبداری اوراحتساب کے طریقہ کار پرسوالات اٹھ گئے ہیں کیونکہ اس سے قبل پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن پر بھی پی ایس بی نے پابندی عائد کی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مایا علی کا محبت میں دل ٹوٹنے کا اعتراف

شوبز شخصیات تنقید نہ کریں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں:حسن نیازی

سیلاب ،شوبز شخصیات کا طویل المدتی اقدامات کا مطالبہ

ہمایوں نے تنقید کرنے والوں کو انڈسٹری کا حصہ قرار دیدیا

کامیڈی عام شکل کے علاوہ ہیرو بھی کر سکتا ہے : فردوس

نعمان اعجاز کا کسی کو ادھار دینے سے پہلے اسے گلے لگانے کا مشورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak