گولڈ میڈل کا جھوٹا دعویٰ،نیٹ بال فیڈریشن بچ نکلی
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان اسپورٹس بورڈ نے پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کو حکومت سے فراڈ اورگمراہ کرنے کے باوجودحیران کن طور پر صرف وارننگ دیکر چھوڑ دیا۔
نیٹ بال فیڈریشن نے حکومت کو گمراہ کرتے ہوئے گرلز ایشین یوتھ نیٹ بال چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتنے کا دعوی کیا تھا اور ساتھ ہی کیش انعامات دینے کا مطالبہ بھی کیا تھا تاہم ایشیائی گورننگ باڈی کی آفیشل ویب سائٹ نے اس جھوٹ کی قلعی کھولتے ہوے پاکستان کی چھٹی پوزیشن ظاہرکی جس پر وفاقی حکومت نے سخت نوٹس لیا اور پاکستان سپورٹس بورڈ کو انکواری کرنے کی ہدایت کی تھی۔ امکان ظاہر کیا جارہا تھا کہ حکومت سے فراڈ اور گمراہ کرنے کی کوشش پرنیٹ بال فیڈریشن کے ذمہ دار عہدیداروں پر پابندی عائد کی جاے گی لیکن پی ایس بی نے اس دھوکہ دہی پر صرف ایک ہلکی وارننگ پر معاملہ ختم کر دیا جس سے پاکستان سپورٹس بورڈ کی غیر جانبداری اوراحتساب کے طریقہ کار پرسوالات اٹھ گئے ہیں کیونکہ اس سے قبل پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن پر بھی پی ایس بی نے پابندی عائد کی تھی۔