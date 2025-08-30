صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشیا کپ ، بھارتی ٹیم کو جرسی کیلئے سپانسر نہ مل سکا

نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)بھارتی میڈیا نے ایشیا کپ 2025 کیلئے بھارتی ٹیم کے بغیر سپانسر جرسی کھیلنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ کی ایمرجنسی ایپکس کاؤنسل میٹنگ کے دوران بھارتی ٹیم کی جرسی کیلئے نئے سپانسر کا معاملہ زیر بحث آیا جس دوران بورڈ نے اعتراف کیا کہ۔۔۔

 ایشیا کپ سے چند روز قبل نیا سپانسر ڈھونڈنا ایک مشکل مرحلہ ہے ۔ اس کے برعکس بھارتی کرکٹ بورڈ ورلڈ کپ 2027 تک سپانسر بنانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہے لہذا ایشیا کپ 2025 میں بھارتی ٹیم کے بغیر سپانسر کی جرسی کے ساتھ کھیلنے کا امکان ہے ۔واضح رہے کہ چند روز قبل بھارتی کرکٹ ٹیم کی سپانسر کمپنی ڈریم 11 نے نئے گیمنگ بل کے پاس ہونے کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ سے اپنا معاہدہ ختم کردیا تھا ، اس معاہدے کے خاتمے سے بی سی سی آئی کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے ۔بھارت کی پارلیمنٹ نے آن لائن گیمز سے متعلق بل پروموشن اینڈ ریگولیشن آف آن لائن گیمنگ بل 2025 منظور کیا تھا جس کے تحت رقم کی لین دین پر مبنی آن لائن گیمز پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ 

 

