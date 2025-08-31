پاکستان کا شارجہ میں ٹی 20 کا دوسرا بڑا سکور، یو اے ای کو شکست
شارجہ (سپورٹس ڈیسک )پاکستان نے شارجہ سٹیڈیم کی تاریخ میں ٹی20 کا دوسرا سب سے بڑا سکور بنا کر یواے ای کو ہراکر سہ فریقی سیریزکادوسرامیچ بھی جیت لیا۔
سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے یو اے ای کی ٹیم کے خلاف 207 رنز بنائے ، اس سے قبل شارجہ پر ٹی 20 کا سب سے بڑ سکور افغانستان نے 6 وکٹ پر 215رنز کی صورت میں 2016ء میں زمبابوے کے خلاف بنایا تھا۔تفصیلات کے مطابق تین ملکی سیریز کے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان نے یو اے ای کو 31 رنز سے ہرا یا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 207رنزبنائے اور یو اے ای کو میچ جیتنے کیلئے 208 رنز کا ہدف دیا تھا جس کے جواب میں اماراتی ٹیم 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 176 رنز بناسکی۔پاکستان کی جانب سے صائم ایوب نے 69 رنز کی اننگز کھیلی، حسن نواز نے 56 رنز سکور کیے ، محمد نواز نے 25 رنز بنائے ۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے آصف خان نے 6 چوکوں اور 6 چھکوں کی مدد سے 77 رنز کی اننگز کھیلی۔