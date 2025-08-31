ٹی 20میں 14ہزار رنز، 300وکٹیں، پولارڈ پہلے کھلاڑی بن گئے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر کیرون پولارڈ نے نئی تاریخ رقم کردی، وہ ٹی20 کرکٹ میں 14 ہزار رنز اور 300 وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔
کیریبین پریمیئر لیگ (سی پی ایل) میں ٹرنباگو نائٹ رائیڈرز کی نمائندگی کرتے ہوئے بارباڈوس رائلز کے خلاف میچ میں کیرون پولارڈ نے ٹی20 میں 14 ہزار رنز بنانے کا سنگ میل عبور کیا۔ وہ اپنے ہم وطن کرس گیل کے بعد ٹی20 کرکٹ میں 14 ہزار رنز بنانے والے دوسرے بیٹر بن گئے ہیں، جنہوں نے اپنے کیریئر کا اختتام 14 ہزار 562 رنز پر کیا تھا۔ٹی20 کرکٹ میں کرس گیل 14 ہزار 562 رنز بناکر سرفہرست ہیں، کیرون پولارڈ 14 ہزار رنز بناکر دوسرے ، الیکس ہیلز 13 ہزار 950 رنز بناکر تیسرے ، ڈیوڈ وارنر 13 ہزار 595 رنز بناکر چوتھے اور شعیب ملک 13 ہزار 571 رنز بناکر پانچویں نمبر پر ہیں۔کیرون پولارڈ ٹی20 کرکٹ میں 14 ہزار سے زائد رنز اور 300 سے زائد وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں، وہ اب تک 330 وکٹیں حاصل کرچکے ہیں ،علاوہ ازیں، پولارڈ نے ایک چھکا بھی لگایا اور سی پی ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بیٹربن گئے ، اس سے قبل ایون لوئس 203 چھکوں کے ساتھ سرفہرست تھے ۔