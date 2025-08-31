صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو ایس اوپن:ایما راڈوکانو کو تیسرے راؤنڈ میں شکست

  • کھیلوں کی دنیا
یو ایس اوپن:ایما راڈوکانو کو تیسرے راؤنڈ میں شکست

لاہور(سپورٹس ڈیسک )برطانوی سٹار ایما راڈوکانو یو ایس اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں شکست کے بعد ایونٹ سے باہر ہوگئیں۔

برطانوی نمبر ایک ایما راڈوکانو کو 2022 کی ومبلڈن چیمپئن عالمی نمبر دس ایلینا رائباکینا کے ہاتھوں 1-6اور 2-6سے شکست ہوئی۔ راڈوکانو 2021 میں 18 سال کی عمر میں یو ایس اوپن ٹائٹل جیت کر تاریخ رقم کرنے کے بعد سے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کرسکی ہیں۔رواں برس کے چاروں گلینڈ سلیم ایونٹس میں انہیں ٹاپ ٹین سیڈ کھلاڑیوں سے شکست ہوئی۔راڈوکانو کو آسٹریلین اوپن اور فرنچ اوپن میں ایگا شیوانتک جبکہ ومبلڈن میں آرینا سبالینکا نے شکست دی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایک منٹ میں چہرے پر زیادہ گیلے اسفنج مارنے کا ریکارڈ

امریکی شخص کا 3800کراکس جمع کرکے ورلڈ ریکارڈ قائم

دنیا کے پہلے ریکارڈ شدہ عالمی وباء کا سبب دریافت

امریکا:ماہی گیر نے پہلی بار نارنجی شارک پکڑ لی

موسمیاتی تبدیلیاں ، 30سال تک کی پیشگوئیاں درست ثابت

پیٹاگونیا میں ڈائنوسار کے دور کے مگرمچھ کی باقیات دریافت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak