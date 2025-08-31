راشد خان کے بھائی کا انتقال، پاکستانی کھلاڑیوں کی تعزیت
شارجہ (سپورٹس ڈیسک )پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے افغانستان ٹیم کے کپتان راشد خان سے ان کے بڑے بھائی حاجی عبدالحلیم شنواری کے انتقال پر تعزیت کی۔
شارجہ میں پاکستان ، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کی ٹیموں کے درمیان جاری سہ فریقی سیریز کے پہلے ٹی20 کے بعد قومی ٹیم کے کھلاڑی افغانستان کے ڈریسنگ روم پہنچے ۔پاکستانی کھلاڑیوں نے ٹیم منیجر کے ہمراہ افغانستان کے ڈریسنگ روم میں راشد خان سے ملاقات کی، کھلاڑیوں نے راشد خان سے ان کے بڑے بھائی حاجی عبدالحلیم شنواری کے انتقال پر تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی۔قومی کھلاڑیوں میں شاہین شاہ آفریدی، فخرزمان، محمد حارث، حسن علی، صاحبزادہ فرحان شامل تھے ۔