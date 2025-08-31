صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راشد خان کے بھائی کا انتقال، پاکستانی کھلاڑیوں کی تعزیت

  • کھیلوں کی دنیا
راشد خان کے بھائی کا انتقال، پاکستانی کھلاڑیوں کی تعزیت

شارجہ (سپورٹس ڈیسک )پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے افغانستان ٹیم کے کپتان راشد خان سے ان کے بڑے بھائی حاجی عبدالحلیم شنواری کے انتقال پر تعزیت کی۔

شارجہ میں پاکستان ، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کی ٹیموں کے درمیان جاری سہ فریقی سیریز کے پہلے ٹی20 کے بعد قومی ٹیم کے کھلاڑی افغانستان کے ڈریسنگ روم پہنچے ۔پاکستانی کھلاڑیوں نے ٹیم منیجر کے ہمراہ افغانستان کے ڈریسنگ روم میں راشد خان سے ملاقات کی، کھلاڑیوں نے راشد خان سے ان کے بڑے بھائی حاجی عبدالحلیم شنواری کے انتقال پر تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی۔قومی کھلاڑیوں میں شاہین شاہ آفریدی، فخرزمان، محمد حارث، حسن علی، صاحبزادہ فرحان شامل تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

غالب مارکیٹ:8سالہ بچی سے زیادتی،مقدمہ درج، ملزم ڈرائیور گرفتار

قصور:تین جواں سال لڑکیاں اغوا

پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران شہری سے لاکھوں کا فراڈ

مسلح کا افرادپولیس کی سر پرستی میں گھرپر دھاوا، اہلخانہ پرتشدد

20 ہزار لٹر جعلی دودھ کی شہر میں ترسیل ناکام ،ملزم گرفتار

ملزم گرفتار کر کے اسلحہ برآمدکرلیاگیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak