ایشیا کپ میچز کے اوقات کار میں تبدیلی کا اعلان کردیاگیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیاکپ میچز کے اوقات کار میں تبدیلی کا اعلان کردیا ،میچز یواے ای کے وقت کے مطابق شام 6:30 جبکہ پاکستان وقت کے مطابق 7:30بجے شروع ہوں گے۔
15 ستمبر کو ڈبل ہیڈر میچز ہوں گے ، 15 ستمبر کو ابو ظہبی میں یواے ای اور عمان کے درمیان میچ سہ پہر 4:30 بجے کھیلا جائے گا اور اگلا میچ دبئی میں سری لنکا اور ہانگ کانگ کے درمیان شام کو مقامی وقت 6:30 بجے شروع ہو گا۔اے سی سی کا کہنا ہے کہ میچز کے اوقات کار میں تبدیلی موسم کی وجہ سے کی گئی ہے اور شائقین کی آسانی کو مدنظررکھتے ہوئے میچز کے وقت میں ردوبدل کیا گیا ہے ۔