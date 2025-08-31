پاکستان فٹبال فیڈریشن کی مالی دشواریاں جلد ختم ہونے کا امکان
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان فٹبال فیڈریشن(پی ایف ایف) کی مالی دشواریاں جلد ختم ہونے کا امکان ہے کیونکہ پی ایف ایف نے محسن گیلانی کی سربراہی میں لاہور میں نجی بینک میں نیا آفیشل اکاؤنٹ کھلوا لیا ہے۔۔۔
اور پی ایف ایف نے فیفا کو اکاؤنٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ بھجوا دی۔بینک اکاؤنٹ کھلنے کے بعد اب پی ایف ایف کو فیفا کی تمام فنڈنگ جلد مل جائیں گی۔واضح رہے کہ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے پی ایف ایف کا پرانا اکاؤنٹ بند ہے ، آفیشل بینک اکاؤنٹ بند ہونے کے سبب ماضی میں پی ایف ایف کو فنڈز منتقل نہیں ہوپا رہے تھے ۔