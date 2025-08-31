صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاور:سیلاب زدگان کیلئے چیریٹی میچ، زلمی کی لیجنڈز الیون کو شکست

پشاور:سیلاب زدگان کیلئے چیریٹی میچ، زلمی کی لیجنڈز الیون کو شکست

پشاور(سپورٹس ڈیسک )خیبرپختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے فنڈز اکٹھے کرنے کی غرض سے پشاور میں نمائشی میچ کا انعقاد کیا گیا۔ عمران خان کرکٹ سٹیڈیم پشاور میں کھیلے جانے والے میچ میں پشاور زلمی نے لیجنڈز الیون کو 6 رنز سے شکست دے دی۔۔۔

پشاور زلمی کے 145 رنز کے ہدف کے تعاقب میں لیجنڈز الیون کی ٹیم 138 رنز ہی بنا سکی۔بابر اعظم کی قیادت میں کھیلنے والی زلمی کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 144 رنز پر آل آؤٹ ہوئی، بابر اعظم نے شاندار 41 رنز کی اننگز کھیلی، یاسر حمید 35 اور عامر برکی 24 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔لیجنڈز الیون کی جانب سے شاہد آفریدی اور عبدالرزاق نے 3،3 جبکہ محمد حفیظ اور سعید اجمل نے 2 ،2 وکٹیں اپنے نام کیں۔ہدف کے تعاقب میں لیجنڈز الیون کی ٹیم مقررہ 15 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 138 رنز بنا کر ہمت ہار گئی، کپتان انضمام الحق 46 اور اظہر محمود 34 رنز بناکر نمایاں رہے ۔پشاور زلمی کے محمد عرفان اور بابر اعظم نے 2، 2 وکٹیں اپنے نام کیں جبکہ سلمان خان اور ذوالفقار بابر کے حصے میں ایک، ایک وکٹ آئی۔واضح رہے کہ اس میچ سے حاصل ہونے والی آمدنی سیلاب سے متاثرہ افراد میں تقسیم کی جائے گی، جبکہ مقابلے میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں نے میچ فیس لینے سے بھی انکار کیا ہے ۔

 

