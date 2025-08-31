صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی انڈر 23فٹ بال ٹیم کاتربیتی کیمپ اسلام آباد میں اختتام پذیر

  کھیلوں کی دنیا
قومی انڈر 23فٹ بال ٹیم کاتربیتی کیمپ اسلام آباد میں اختتام پذیر

اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر ) پاکستان انڈر 23 فٹ بال ٹیم کاتربیتی کیمپ اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گیا۔تربیتی کیمپ کا مقصد اے ایف سی انڈر 23 ایشین کپ 2026 کوالیفائرز مقابلوں کیلئے منعقد کیا گیا۔۔۔

 دو ہفتوں پر مشتمل تربیتی کیمپ کی نگرانی ہیڈ کوچ نول برٹو سولانو نے کی۔ واضح رہے کہ قومی ٹیم 31 اگست کو کراچی سے کمبوڈیا روانہ ہوگی اور پاکستان اپنا افتتاحی میچ عراق کے خلاف 3 ستمبر کو کھیلے گا جبکہ دوسرا گروپ میچ میزبان ٹیم کمبوڈیا کے خلاف 6 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے گروپ میچز کا اختتام اومان کے ساتھ 9 ستمبر کو کھیلے جانے والے میچ سے ہو گا۔

 

