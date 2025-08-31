راہول ڈریوڈ نے راجستھان رائلز کی کوچنگ سے استعفیٰ دیدیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راہول ڈریوڈ نے انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کی ٹیم راجستھان رائلز کے ہیڈ کوچ کے عہدے سے استعفیٰ دیدیا۔
راجستھان رائلز نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ راہول ڈریوڈ اپنی ذمہ داریوں کو آئی پی ایل 2026 سے قبل مکمل کر رہے ہیں وہ کئی برسوں تک رائلز کے سفر کا اہم حصہ رہے ہیں،ان کی قیادت نے کھلاڑیوں کی ایک نسل کو متاثر کیا، سکواڈ میں مضبوط اقدار کو فروغ دیا اور فرنچائز کے کلچر پر گہرا نقش چھوڑا۔ فرنچائز کے سٹرکچرل ریویو کے بعد راہول ڈریوڈ کو ایک بڑا انتظامی عہدہ پیش کیا گیا تھا مگر انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔راہول ڈریوڈ کی خدمات پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔