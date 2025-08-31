صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو ایس اوپن ٹینس میچ کے دوران لڑکے نے سٹیڈیم میں لڑکی کو پرپوز کردیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک )یو ایس اوپن ٹینس میں بیلاروسی کھلاڑی سبالانکا اور کینیڈین کھلاڑی لیلیٰ فرنینڈز کے میچ کے دوران ایک لڑکے نے سٹیڈیم میں اپنی محبوبہ لڑکی کو پرپوز کردیا۔

میچ کے دوران اس خوبصورت لمحے کو کمنٹیٹرز سمیت سٹیڈیم میں موجود تمام تماشائیوں نے بھی خوب انجوائے کیا،میچ کے بعد بیلاروسی ٹینس کھلاڑی سبالانکا نے کہا کہ دورانِ میچ اُنہوں نے اس طرح کا خوشگوار واقعہ پہلی دیکھا ہے ، وہ خوبصورت لمحات تھے لیکن ان کا فوکس گیم پر تھا۔ ٹینس کھلاڑی سبالانکا نے جوڑے کو شادی کی پیشگی مبارک باد بھی دی ہے ۔

 

