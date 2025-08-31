صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
ایشیا کپ کے ٹکٹس آن لائن دستیاب، فروخت کا آغازہوگیا

دبئی (سپورٹس ڈیسک )امارات کرکٹ بورڈ (ای سی بی) نے ایشیا کپ 2025 کے آن لائن ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز کردیا ہے۔

 میزبان کرکٹ بورڈ کے مطابق ابوظہبی کے زید کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچوں کی ٹکٹوں کی کم از کم قیمتیں 40 درہم جبکہ دبئی میں ہونے والے میچز کے ٹکٹ 50 درہم میں دستیاب ہونگے ۔تاہم پاک بھارت ٹاکراکے ٹکٹس 7 میچوں کے ٹکٹ پیکیج میں حاصل کیے جاسکتے ہیں، جس میں روایتی حریفوں کے درمیان سپر فور کے ممکنہ مقابلے اور فائنل جو 28 ستمبر کو کھیلا جائے گا بھی شامل ہے ۔ابتدائی طور پر اس پیکیج کی قیمت 1400 درہم رکھی گئی ہے اورتمام میچز دبئی سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے ۔تاہم باقی میچز کیلئے شائقین کو الگ الگ ٹکٹس خریدنے کی سہولت بھی ہوگی، جو 7 میچز کے اس پیکیج میں شامل نہیں ہیں۔ 

 

