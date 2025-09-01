خالد محمود پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین منتخب
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن نے آئندہ مدت کیلئے خالد محمود کو چیئرمین، چودھری ذوالفقار احمدکو صدر اور ناصر اعجاز ٹنگ کو سیکرٹری جنرل منتخب کرلیا ہے ۔
چودھری ذوالفقار احمد کی صدارت میں ہونیوالے پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن کی جنرل کونسل اجلاس میں صوبہ کے تمام ڈویژنز، کوچز کمیشن ، ریفری جج اور وویمن کمیشن کی چیئرز نے شرکت کی۔اجلاس میں الیکشن کمشنر پرویز احمد نے آئندہ مدت کیلئے نئی باڈی کا انتخاب کروایا جس میں پاکستان باکسنگ فیڈریشن ، پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن، پنجاب سپورٹس بورڈ کے نمائندوں نے بطور آبزرور شرکت کی۔ اجلاس میں چین میں منعقدہ تیسری بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل باکسنگ گالا چائنا میں عائشہ ممتاز کو سلور میڈل ، ماریہ رند ، ملائکہ زاہد اور قدرت اللہ کو کانسی کا تمغہ جیتنے جبکہ پر مبارکباد بھی دی گئی۔