خراب موسم ،قومی ویمنز ٹیم کا ایوننگ پریکٹس سیشن منسوخ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز اور آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں قومی ویمنز ٹیم کا ایوننگ پریکٹس سیشن خراب موسم کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔

ترجمان پی سی بی کے مطابق پہلے روز کے دوسرے سیشن میں خواتین کھلاڑیوں نے انڈور ٹریننگ کی۔ ہائی پرفارمنس سنٹر کے انڈور حصے میں کوچز نے بیٹنگ اور باؤلنگ کی خصوصی مشقیں کروائیں۔ ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں اڑھائی گھنٹے طویل ٹریننگ سیشن جاری رہا جس میں کھلاڑیوں کو عملی تربیت دی گئی۔ اس دوران جنید خان اور طاہر خان نے باؤلنگ جبکہ عبدالسعد نے خواتین کھلاڑیوں کو کیچنگ کی پریکٹس کرائی۔ 

 

