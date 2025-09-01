پاکستان کا بولنگ کا شعبہ کمزور ، مزید حکمت عملی تیار کرنے پر زور
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق پاکستانی کپتان رمیز راجہ نے ٹی ٹونٹی ایشیاکپ 2025 سے قبل پاکستان ٹیم کی بولنگ لائن پر تشویش کا اظہار کیا ہے ۔اپنے یوٹیوب چینل پرگفتگو کرتے ہوئے رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ۔۔۔
پاکستان ٹیم کو ڈیتھ اوورز میں بولنگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ۔رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ ایشیا کپ کے پیش نظر دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کی اچھی بیٹنگ پچز پر مضبوط ٹیمیں ایسی بولنگ لائن کو نہیں چھوڑیں گی، پاکستان کو بولنگ کے شعبے میں مزید حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے ۔رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ سفیان مقیم ایک رسٹ سپنر ہے ، وہ ابھی سیکھ رہا ہے ، اس کی لائن اور لینتھ تو ٹھیک ہے ، مگر سپن میں مزید بہتری کی گنجائش ہے ، اسے ایک ہی انداز میں گیند نہیں کرانی چاہیے ، اسے گوگلی اور چائنا مین کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے ، ورنہ اس کی گیند آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے ۔انہوں نے متحدہ عرب امارات کے کھلاڑی آصف خان کی بھی تعریف کی اور کہا کہ آصف خان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک زبردست ہٹر ہے ، وہ پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے تھے اور اب وہ یو اے ای کی نمائندگی کرتے ہوئے خود کو منوا رہے ہیں۔یاد رہے کہ 3 ملکی سیریز کے دوسرے ٹی 20 میچ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 31 رنز سے شکست دی تھی۔گزشتہ روز شارجہ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو میچ جیتنے کے لیے 208 رنز کا ہدف دیا تھا جس کے جواب میں اماراتی ٹیم نے 20 اوور میں 8 وکٹ کے نقصان پر 176 رنز بنالیے تھے ۔