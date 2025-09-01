صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمیم اقبال کا بنگلادیش بورڈ کے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ

  • کھیلوں کی دنیا
تمیم اقبال کا بنگلادیش بورڈ کے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ

ڈھاکہ (سپورٹس ڈیسک)بنگلادیش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان تمیم اقبال نے کرکٹ ایڈمنسٹریشن میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔

تمیم نے بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے جلد ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے ۔تمیم اقبال نے بورڈ کے انتخابی طریقہ کار پر غور کرنا شروع کر دیا ہے ۔ آئندہ ہفتے کے دوران بی سی بی انتخابات کے حوالے سے فیصلہ ہو گا۔واضح رہے کہ تمیم اقبال نے جنوری 2025ء میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔تمیم اقبال کچھ عرصہ قبل دل کی تکلیف کا شکار ہوئے تھے اور ان کی کرکٹ میں مختصر واپسی ہوئی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ذائقہ دار چاکلیٹ کی تیاری میں بیکٹیریا کا اہم کردار

ناشتہ نہ کرنے سے ہڈیوں کی صحت متاثر ہوسکتی ہے

پرانی انسانی تاریخ کی ممکنہ اولین بستی کے آثار دریافت

بھلکڑ شخص ایک لاٹری کے دو ٹکٹوں سے لاکھوں ڈالر جیت گیا

گردن کی پیمائش سے ہارٹ فیل،ٹائپ 2 شوگر کا انکشاف

مشکوک سائنسی جرنلز کی نشاند ہی کرنیوالا پلیٹ فارم تیار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak