نسل پرستانہ ریمارکس، اوسٹاپینکو نے ٹیلر سے معافی مانگ لی

  • کھیلوں کی دنیا
نسل پرستانہ ریمارکس، اوسٹاپینکو نے ٹیلر سے معافی مانگ لی

نیویارک (سپورٹس ڈیسک)یو ایس اوپن میں ٹینس سٹار جیلینا اوسٹاپینکو نے امریکی سیاہ فام کھلاڑی ٹیلر ٹاؤن سینڈ سے متعلق کہے نسل پرستانہ ریمارکس پر معافی مانگ لی۔

لٹویا سے تعلق رکھنے والی اوسٹاپینکو کویو ایس اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں ٹیلر ٹاؤن سینڈ کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔شکست کے بعد دونوں کھلاڑیوں میں کچھ گرما گرمی ہوئی جس دوران اوسٹاپینکو نے ٹیلر ٹان سینڈ کو کہا کہ تمہارے پاس نہ تعلیم ہے اور نہ ہی تمہاری کوئی حیثیت ہے ۔اب اوسٹاپینکو نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری پیغام میں کہا کہ میں دوسرے راؤنڈ کے سنگلز میچ کے دوران کہی گئی کچھ چیزوں کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ انگریزی میری مادری زبان نہیں ہے ، اس لئے جب میں نے تعلیم کا کہا تو میں صرف اس کے بارے میں بات کر رہی تھی جسے میں ٹینس کے آداب کے طور پر مانتی ہوں۔ لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس طرح استعمال کئے گئے الفاظ نے ٹینس کورٹ سے باہر بہت سے لوگوں کو ناراض کیا ہے ۔

 

