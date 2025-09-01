سڈنی میراتھون میں پاکستانی رنرز کی شاندار کارکردگی
سڈنی (سپورٹس ڈیسک)سڈنی میراتھون میں پاکستانی رنرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ۔پاکستانی نڑاد آسٹریلوی علی زیدی 3 گھنٹے 5 منٹ 33 سیکنڈز کے ساتھ ایونٹ کے تیز ترین پاکستانی رہے ۔
اسلام آباد کے بلال احسن نے سڈنی میراتھون 3 گھنٹے 15 منٹ 3 سیکنڈز میں مکمل کی اور پاکستان سے سڈنی جانیوالے رنرز میں تیز ترین رہے ۔فہد مختار نے 3 گھنٹے 29 منٹ کی ٹائمنگ کے ساتھ اپنی 7ویں ورلڈ میجر میراتھون مکمل کی۔کراچی کے باچا حسین اور لاہور کے حامد بٹ نے بھی سڈنی میراتھون میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔حامد بٹ، ہما رحمٰن، ڈاکٹر سلمان خان، جمال خان، یسریٰ بخاری اور زیاد رحیم نے بھی 7 سٹار فنشر کا اعزاز حاصل کیا۔کراچی کے فیصل شفیع نے سڈنی میراتھون کے دوران پاکستان آرمی کو منفرد انداز میں خراج تحسین پیش کیا، ملٹری لباس پہن کر ریکارڈ 3 گھنٹے 40 منٹ میں میراتھون مکمل کی اور سڈنی میراتھون کے دوران 7 سٹار مکمل کرنے والے رنرز میں شامل ہونے میں کامیاب رہے ۔ مجموعی طور پر 36 پاکستانی اور اوور سیز پاکستانیوں نے سڈنی میراتھون میں شرکت کی جن میں سے 16 نے سڈنی میراتھون میں 42 اعشاریہ 195 کلو میٹر کا فاصلہ 4 گھنٹے سے کم وقت میں مکمل کیا مجموعی طور پر ایتھیوپیا کے ہیلیمریم کیروس نے سڈنی میراتھون میں پہلی پوزیشن حاصل کی جب کہ خواتین میں سیفان حسن نے کامیابی حاصل کی۔