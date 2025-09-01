صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لگاتار8میچز میں ناکامی،محمد حارث نے اپنا بیٹ توڑ دیا

  • کھیلوں کی دنیا
لگاتار8میچز میں ناکامی،محمد حارث نے اپنا بیٹ توڑ دیا

شارجہ(سپورٹس ڈیسک)قومی ٹیم کے بیٹسمین محمد حارث نے لگاتار 8 میچز میں ناکام ہونے کے بعد اپنا بیٹ توڑ دیا۔شارجہ میں جاری سہ فریقی سیریز کے دوسرے ٹی20 انٹرنیشنل میں وکٹ کیپر بلے باز محمد حارث صرف دوسری گیند پر ایک رن بنانے کے بعد آؤٹ ہوگئے ۔

محمد حارث یو اے ای کے خلاف ایک رن بناکر آوٹ ہوئے تو غصے میں آگئے اور اپنا بیٹ زمین پر دے مارا جس سے بیٹ ٹوٹ گیا، اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔نوجوان بلے باز محمد حارث کے غصے میں آنے کی وجہ ان کی مسلسل ناکامی ہے ، انہوں نے لگاتار 8 میچز میں ناکام ہونے کے بعد یہ حرکت کی۔محمد حارث نے یکم جون 2025 کو لاہور میں بنگلہ دیش کے خلاف ٹی20 میچ میں 46 گیندوں پر 107 رنز کی جارحانہ اننگز کھیل کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔تاہم، اس میچ کے بعد ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے محمد حارث کی پوزیشن مسلسل تبدیل کی گئی اور انہیں کسی ایک نمبر پر بیٹنگ کا موقع نہیں دیا گیا جس سے وہ گزشتہ 8 اننگز میں نمایاں کارکردگی نہ دکھاسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ذائقہ دار چاکلیٹ کی تیاری میں بیکٹیریا کا اہم کردار

ناشتہ نہ کرنے سے ہڈیوں کی صحت متاثر ہوسکتی ہے

پرانی انسانی تاریخ کی ممکنہ اولین بستی کے آثار دریافت

بھلکڑ شخص ایک لاٹری کے دو ٹکٹوں سے لاکھوں ڈالر جیت گیا

گردن کی پیمائش سے ہارٹ فیل،ٹائپ 2 شوگر کا انکشاف

مشکوک سائنسی جرنلز کی نشاند ہی کرنیوالا پلیٹ فارم تیار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak