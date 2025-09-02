صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی سی سی کا ویمنز ورلڈ کپ کے لیے ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
دبئی(سپورٹس ڈیسک) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارت اور سری لنکا میں منعقد ہونے والے ویمنز کرکٹ ورلڈکپ کے لیے ایک کروڑ 38لاکھ 80ہزار ڈالر (پاکستانی روپوں میں 3 ارب 92 کروڑ روپے سے زائد) کی ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان کردیا۔

آئی سی سی کے مطابق 8ٹیموں پر مشتمل اس بڑے ایونٹ کی مجموعی انعامی رقم ایک کروڑ 38لاکھ 80ہزار ڈالر ہوگی، جو 2022میں نیوزی لینڈ میں منعقدہ گزشتہ ایڈیشن کی 35لاکھ ڈالر انعامی رقم کے مقابلے میں 297فیصد زیادہ ہے ۔ جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ اعلان خواتین کی کرکٹ کو مزید فروغ دینے کی حکمت عملی کے عین مطابق ہے ۔ خواتین ورلڈ کپ کے 13ویں ایڈیشن کے فاتح کو 44لاکھ 80ہزار ڈالر دئیے جائیں گے ، جو 2022میں آسٹریلیا کو ملنے والے 13لاکھ 20ہزار ڈالر کے مقابلے میں 239 فیصد زیادہ ہیں۔اس کے برعکس رنرز اپ ٹیم کو 22لاکھ 40ہزار ڈالر ملیں گے جب کہ سیمی فائنل میں پہنچنے والی دونوں ٹیموں کو 11لاکھ 20ہزار ڈالر فی ٹیم دئیے جائیں گے ۔گروپ سٹیج سے باہر ہونے والی ہر ٹیم کو کم از کم 2لاکھ 50ہزار ڈالر ملیں گے جب کہ ہر گروپ سٹیج کی فتح پر فاتح ٹیم کو 34ہزار 314ڈالر ملیں گے ۔پوائنٹس ٹیبل کے نچلے حصے میں پانچویں اور چھٹی پوزیشن پر آنے والی ٹیموں کو فی ٹیم 7لاکھ ڈالر اور ساتویں اور آٹھویں نمبر پر آنے والی ٹیموں کو فی ٹیم 2لاکھ 80ہزار ڈالر دئیے جائیں گے ۔آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ اعلان خواتین کی کرکٹ کے سفر میں ایک فیصلہ کن سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ انعامی رقم میں یہ 4گنا اضافہ خواتین کی کرکٹ کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے ۔

 

