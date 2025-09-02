سہ ملکی سیریز،افغانستان کی پہلی فتح،آج پاکستان سے ٹاکرا
شارجہ(سپورٹس ڈیسک)سہ ملکی سیریز کے تیسرے ٹی20 میچ میں افغانستان نے متحدہ عرب امارات کو 38 رنز سے ہرا دیا اور پہلی کامیابی حاصل کرلی۔
شارجہ میں کھیلے گئے میچ میں یو اے ای نے افغانستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو افغانستان کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ پر 188 رنز سکور کئے ۔ ابراہیم زادران نے 63 اور صدیق اللہ اتل نے 54 رنز کی اننگز کھیلی،جواب میں یو اے ای ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 150 رنز تک محدود رہی، یوں افغان ٹیم نے میچ 38 رنز سے اپنے نام کرلیا۔یو اے ای ٹیم کے کپتان محمد وسیم 67 بناکر پویلین لوٹے جبکہ راہول چوپڑا 52 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے لیکن دونوں ہی ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار نہ کرواسکے ۔میچ میں افغان ٹیم کے کپتان راشد خان نے صرف 21 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں اور ساتھ ہی ٹی 20 کرکٹ میں زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔اُن کے ساتھ شرف الدین اشرف نے بھی 3 وکٹیں حاصل کیں اور انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔افغانستان کا آج پاکستان سے ٹاکرا ہو گا،میچ پاکستانی وقت کیمطابق رات 8 بجے شروع ہو گا۔