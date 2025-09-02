صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڈ بال کرکٹ پر توجہ دیں ، وسیم اکرم کا شاہین کو مشورہ

ریڈ بال کرکٹ پر توجہ دیں ، وسیم اکرم کا شاہین کو مشورہ

کراچی (سپورٹس ڈیسک)سابق کرکٹ سٹار وسیم اکرم نے کہا ہے کہ شاہین آفریدی ایک بڑے سٹار ہیں، انہیں میچ کے دوران پرسکون انداز اپنانا چاہیے ، ان کا مستقبل روشن ہے۔

ایک انٹرویو میں وسیم اکرم نے قومی ٹیم کے فاسٹ بالر کو مشورہ دیا کہ شاہین کو وسیم اکرم بننے کے لیے ریڈ بال کرکٹ پر توجہ دینی چاہیے ۔ وائٹ بال کی کرکٹ آسان ہے ، اگر وہ ٹیسٹ میچ کا کھلاڑی بننے کے لئے ذہن بنالیں تو تمام چیزیں درست ہو جائیں گی۔ وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ بعض اوقات آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پیسہ تو آ جائے گا لیکن یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ میں کون سی روایت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ریٹائر ہونے کے بعد لوگ کہیں کہ یہ ایک اچھا کھلاڑی تھا، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا کہ جب ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر رہی ہو تو تم میدان میں جاؤ اور کھیل کر دکھاؤ اور اگر اچھی کارکردگی دکھا رہی ہو تو کسی نوجوان کھلاڑی کو موقع دو۔

 

