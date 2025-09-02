شارجہ،ٹرائی سیریز میں شائقین کیلئے نیا پروٹوکول جاری
شارجہ (سپورٹس ڈیسک)شارجہ میں جاری سہ ملکی سیریز میں یو اے ای حکام نے شائقین کے لیے نیا پروٹوکول جاری کردیا۔
حکام کے مطابق شائقین اپنی ٹیم کی حمایت کریں، مخالف ٹیم کے خلاف نعرے یا اشارے نہ کریں۔ شائقین اپنی نشستوں پر رہیں، دوسرے سٹینڈ میں جانے سے گریز کریں، مخالف ٹیم کے شائقین کے قریب جا کر نعرے یا نامناسب اشارے کرنے سے بھی پرہیز کریں۔انہوں نے کہا کہ کھیل کے دوران بھاگ دوڑ اور بے نظمی سے بچیں، اماراتی قوانین کا احترام کریں اور کھیل کی روح برقرار رکھیں۔