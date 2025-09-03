جونیئر ورلڈ کپ کیلئے بھی ہاکی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا عندیہ
لاہور(سپورٹس ڈٖیسک )پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی نے ایشیا کپ کے بعد جونیئر ورلڈکپ کے لیے بھارت نہ جانے کا عندیہ دیدیا۔۔۔
لاہورمیں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے واضح کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کی وجہ سے ایشیا کپ میں ٹیم کونہیں بھیجا۔ دسمبر میں بھارت میں ہی جونیئر ورلڈکپ ہورہاہے ،اس میں بھی پاکستانی ٹیم کی شرکت مشکل ہے ۔ایشیا کپ میں عدم شرکت سے ورلڈکپ کوالیفائرکا موقع کھونے کے سوال پر انہوں نے کہاکہ امید ہے کہ ایف آئی ایچ ہمیں ورلڈ کپ کوالیفائی کیلئے کوئی اور موقع دیگی ۔