صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جونیئر ورلڈ کپ کیلئے بھی ہاکی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا عندیہ

  • کھیلوں کی دنیا
جونیئر ورلڈ کپ کیلئے بھی ہاکی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا عندیہ

لاہور(سپورٹس ڈٖیسک )پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی نے ایشیا کپ کے بعد جونیئر ورلڈکپ کے لیے بھارت نہ جانے کا عندیہ دیدیا۔۔۔

لاہورمیں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے واضح کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کی وجہ سے ایشیا کپ میں ٹیم کونہیں بھیجا۔ دسمبر میں بھارت میں ہی جونیئر ورلڈکپ ہورہاہے ،اس میں بھی پاکستانی ٹیم کی شرکت مشکل ہے ۔ایشیا کپ میں عدم شرکت سے ورلڈکپ کوالیفائرکا موقع کھونے کے سوال پر انہوں نے کہاکہ امید ہے کہ ایف آئی ایچ ہمیں ورلڈ کپ کوالیفائی کیلئے کوئی اور موقع دیگی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

شہباز شریف کی پوٹن اور شی جن پنگ سے ملاقاتیں:روس سے قریبی تعلقات،چین سے مضبوط شراکت داری کا عزم

بنوں:فتنہ الخوارج کا ایف سی ہیڈ کوارٹر زپر خودکش حملہ،فائرنگ ،6اہلکار شہید،5دہشتگرد ہلاک:کوئٹہ میں دھماکا،14افراد شہید،30زخمی

سیلاب جنوبی پنجاب میں داخل ،بہا ولنگر میں بند ٹوٹ گیا،ملتان میں ہیڈ محمد والا ر وڈ پر ٹر یفک معطل

قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا بائیکاٹ ،پارلیمنٹ کے با ہر اسمبلی لگالی

پنجاب :سپرفلڈ کا سامنا،تاریخ کا سب سے بڑا انخلا،ریسکیو آپریشن کیا:مریم نواز

بحرین چیف آف سٹاف کا دورہ نیول ہیڈ کوارٹرز ،امیر البحر سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak