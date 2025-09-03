صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تامین خان ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ سے دستبردار

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کی تیز ترین خاتون ایتھلیٹ تامین خان ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ سے دستبردار ہوگئی۔

تامین خان انجری کی وجہ سے ٹوکیو میں ہونیوالے ایونٹ میں حصہ نہیں لے پائیں گی، تامین کو رواں ماہ ٹوکیو میں ہونیوالے ایونٹ میں 100 میٹر کی دوڑ میں حصہ لینا تھا۔ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان نے خصوصی طور پر تامین کیلئے ورلڈ چیمپئن شپ کی اینٹری حاصل کی تھی،پاکستانی ایتھلیٹ کو تین روز قبل ٹریننگ کے دوران انجری ہوئی تھی، ایم آر آئی رپورٹس کی روشنی میں ڈاکٹرز نے تامین کو مزید دو ہفتے آرام کا مشورہ دیا۔ 

 

