صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلین بالر مچل سٹارک کا ٹی 20سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
آسٹریلین بالر مچل سٹارک کا ٹی 20سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

لاہور(سپورٹس ڈیسک )آسٹریلیا کے فاسٹ بولر مچل سٹارک نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق مچل سٹارک نے ٹیسٹ اور ون ڈے پر فوکس کیلئے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔

 مچل سٹارک نے 65 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں 79 وکٹیں حاصل کیں،اپنے بیان میں مچل سٹارک نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ میری ہمیشہ سب سے زیادہ ترجیح رہی ہے ، ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ایک ایک لمحہ سے لطف اندوز ہوا ہوں۔ انڈیا ٹیسٹ ٹور ، ایشیز اور ون ڈے ورلڈ کپ 2027 میں تازہ دم اور فٹ رہ کر بہترین پرفارمنس کا منتظر ہوں۔کرکٹ آسٹریلیا نے مچل سٹارک کی غیر موجودگی میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کیلئے سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے ۔ پیٹ کمنز مینجمنٹ پلان کے تحت سیریز کا حصہ نہیں ہیں اور سیریز میں میچل مارش ٹیم کی قیادت کرینگے ۔دوسری طرف مچل سٹارک کی اہلیہ اور آسٹریلوی ویمنز ٹیم کی کپتان الیسا ہیلی نے انسٹاگرام پر اپنے شوہر کیلئے جذباتی پیغام شیئر کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ‘‘Onaya mate’’ لکھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر بننے کی کوشش، دنانیر کی نئی ویڈیو زیر بحث آگئی

ٹک ٹاکرسامعہ کو قتل کی دھمکی دینے والے کا اعترافِ جرم

سٹیج اداکارہ اقرا پر تشدد کرنے اور دھمکانے والے شخص کیخلاف مقدمہ

غزہ میں بچی کا قتل،گیم آف تھرونز کے اداکار لیام کننگھم آبدیدہ

مجھے شادی کا شوق نہیں لیکن والد کی دوسری شادی میں نے کروائی:اسد ملک

سائرہ یوسف اور عدیل حسین کے درمیان قربت کی خبریں

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak