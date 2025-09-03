آسٹریلین بالر مچل سٹارک کا ٹی 20سے ریٹائرمنٹ کا اعلان
لاہور(سپورٹس ڈیسک )آسٹریلیا کے فاسٹ بولر مچل سٹارک نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق مچل سٹارک نے ٹیسٹ اور ون ڈے پر فوکس کیلئے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔
مچل سٹارک نے 65 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں 79 وکٹیں حاصل کیں،اپنے بیان میں مچل سٹارک نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ میری ہمیشہ سب سے زیادہ ترجیح رہی ہے ، ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ایک ایک لمحہ سے لطف اندوز ہوا ہوں۔ انڈیا ٹیسٹ ٹور ، ایشیز اور ون ڈے ورلڈ کپ 2027 میں تازہ دم اور فٹ رہ کر بہترین پرفارمنس کا منتظر ہوں۔کرکٹ آسٹریلیا نے مچل سٹارک کی غیر موجودگی میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کیلئے سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے ۔ پیٹ کمنز مینجمنٹ پلان کے تحت سیریز کا حصہ نہیں ہیں اور سیریز میں میچل مارش ٹیم کی قیادت کرینگے ۔دوسری طرف مچل سٹارک کی اہلیہ اور آسٹریلوی ویمنز ٹیم کی کپتان الیسا ہیلی نے انسٹاگرام پر اپنے شوہر کیلئے جذباتی پیغام شیئر کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ‘‘Onaya mate’’ لکھا۔