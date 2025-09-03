پانی کوبطورہتھیاراستعمال کرنا انتہاپسندانہ رویہ :شاہد آفریدی
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کیخلاف آبی دہشتگردی کے منصوبے سے متعلق سابق بھارتی جنرل لیفٹیننٹ کنول جیت سنگھ ڈھلوں کی ویڈیو پر سابق قومی کپتان ٹیم شاہد آفریدی نے ردعمل دیتے ہوئے کہاہے کہ۔۔۔
پانی زندگی کا سرچشمہ ہے ، اسے ہتھیارکے طور پر استعمال کرنا یا اس بارے میں سوچنا بھی غیر انسانی اور انتہا پسندانہ رویہ ہے ، موسمی تبدیلیوں کے بڑھتے اثرات ہر سال تباہی کی شدت کو بڑھا رہے ہیں، وقت آگیا ہے کہ ارباب اختیار ہر سیاسی اختلاف سے بالا تر ہو کر قومی مفاد میں فیصلے کریں۔ ڈیمز کی تعمیر اور پانی کے تحفظ سمیت ماحولیاتی استحکام کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات ناگزیر ہیں، اگر ہم نے آج متفقہ حکمت عملی نہ اپنائی تو آنے والے سالوں میں یہ تباہی ہمارے بس سے باہر ہو جائے گی۔ آئیں، مل کر پانی اور زندگی کو بچائیں۔