قومی ویمنز ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری،ان ڈورپریکٹس
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز اور آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں تربیتی کیمپ جاری ہے۔
گزشتہ روز ہونے والے دوسرے سیشن میں کھلاڑیوں نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی ( این سی اے ) میں ا ن ڈور ٹریننگ کی اور ان ڈور پریکٹس سیشن میں حصہ لیا،اسٹرنتھنگ اینڈ کنڈیشنگ کوچ اسفندیار کی نگرانی میں کھلاڑیوں نے جم ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا جہاں کھلاڑیوں کو جم میں فنٹس کے حوالے سے مختلف عملی مشقیں کرائی گئیں۔قومی ٹیم کے ٹریننگ کیمپ کا پہلا سیشن بارش کے باعث منسوخ کردیا گیا تھا اور کھلاڑیو ں نے پہلے سیشن میں صرف جم میں فٹنس کی ٹریننگ کی تھی۔واضح رہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان ویمنز کا پہلا میچ 16 ، 19 اور 22 ستمبر کو کھیلا جائے گا جس کے بعد پاکستان ویمنز ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے سری لنکا روانہ ہوجائے گی۔