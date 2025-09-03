صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام،ڈیڑھ لاکھ سے زائد کرکٹرز کی ٹرائلز میں شرکت

  • کھیلوں کی دنیا
اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر ) وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں 150,000 سے زائد نوجوان کرکٹرز نے ٹرائلز میں حصہ لیا ہے۔

پرائم منسٹر یوتھ پروگرام نے لاہور قلندرز کے ساتھ مل کر اپنے کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ ٹرائلز میں ایک قابل ذکر سنگ میل حاصل کیا ہے جس میں ملک بھر میں 150,000 سے زائد نوجوان کرکٹرز نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے ۔ سرکاری ذرائع کے مطابق، بڑے شہروں میں منعقد ہونے والے ٹرائلز میں 15 سے 25 سال کی عمر کے نوجوان کرکٹ کھلاڑیوں کی جانب سے زبردست ردعمل سامنے آیا ہے ۔ 

 

