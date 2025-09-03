چوتھا چیف آف نیول سٹاف نیشنل ہاکی ٹورنامنٹ 25ستمبر سے شروع
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)چوتھا چیف آف نیول سٹاف نیشنل ہاکی ٹورنامنٹ 25 ستمبر سے نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہور میں شروع ہوگا، فائنل 5 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔
ایونٹ میں شرکت کے حوالے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے تمام ملحقہ یونٹس کو لیٹر جاری کردیا ہے ،جس میں تمام یونٹس / ڈیپارٹمنٹس کو 15ستمبر تک اپنی کنفرمیشن بمع دستاویزات ارسال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل اولمپین رانا مجاہد علی خاں کے مطابق اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے چوتھا ایڈیشن چیف آف نیول سٹاف نیشنل ہاکی ٹورنامنٹ کو کامیاب ایونٹ بنائیں گے ۔