صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ایف سی انڈر 23ایشین کپ کوالیفائرز کا آج سے آغاز

  • کھیلوں کی دنیا
اے ایف سی انڈر 23ایشین کپ کوالیفائرز کا آج سے آغاز

لاہور(سپورٹس ڈیسک )اے ایف سی انڈر 23 ایشین کپ کوالیفائرز کا آج سے مختلف وینیوز پر آغاز ہوگا جہاں گروپ جی میں شامل پاکستان انڈر 23 فٹبال ٹیم اپنے میچز کمبوڈیا میں کھیلے گی۔

پاکستان فٹ بال ٹیم کل اپنی مہم کا آغاز عراق کے خلاف میچ سے کرے گی جبکہ چھ ستمبر کو پاکستان کا مقابلہ کمبوڈیا اور 9 ستمبر کو عمان سے ہوگا۔ ٹیم کے ہیڈ کوچ نولبرٹو سولانو نے کہا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے لیے یہاں مقابلہ آسان نہیں ہوگا مگر ہم سب کا یہ عزم ہے کہ اپنا ہدف حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے ، ہم ہر میچ میں سیکھنے اور بہتر ہونے کی بھی کوشش کرینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak