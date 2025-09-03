اے ایف سی انڈر 23ایشین کپ کوالیفائرز کا آج سے آغاز
لاہور(سپورٹس ڈیسک )اے ایف سی انڈر 23 ایشین کپ کوالیفائرز کا آج سے مختلف وینیوز پر آغاز ہوگا جہاں گروپ جی میں شامل پاکستان انڈر 23 فٹبال ٹیم اپنے میچز کمبوڈیا میں کھیلے گی۔
پاکستان فٹ بال ٹیم کل اپنی مہم کا آغاز عراق کے خلاف میچ سے کرے گی جبکہ چھ ستمبر کو پاکستان کا مقابلہ کمبوڈیا اور 9 ستمبر کو عمان سے ہوگا۔ ٹیم کے ہیڈ کوچ نولبرٹو سولانو نے کہا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے لیے یہاں مقابلہ آسان نہیں ہوگا مگر ہم سب کا یہ عزم ہے کہ اپنا ہدف حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے ، ہم ہر میچ میں سیکھنے اور بہتر ہونے کی بھی کوشش کرینگے ۔