موسمی حالات:رواں برس پاکستان میں کوہ پیماؤں کی آمد میں کمی
لاہور(سپورٹس ڈیسک )خطے کی صورتحال اور موسمی حالات کی وجہ سے رواں برس پاکستان میں کوہ پیماؤں کی آمد میں متاثرکن کمی واقع ہوئی ،الپائن کلب کے مطابق رواں برس صرف 270 کوہ پیماؤں نے مختلف چوٹیوں کو سر کرنے کیلئے پاکستان کا رخ کیا۔۔۔
اس کے مقابلے میں گزشتہ سال 2 ہزار سے زائد کوہ پیما مختلف چوٹیوں کو سر کرنے پاکستان آئے تھے ۔ رواں برس صرف 40 کوہ پیماؤں نے کے ٹو اور 25 نے نانگا پربت سر کیا۔پاکستان میں 8 ہزار میٹر سے بلند 5 چوٹیاں موجود ہیں، الپائن کلب کا مؤقف ہے کہ کوہ پیماؤں کی آمد میں کمی کی وجہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور خطے کی صورتحال ہے ، رواں سال موسمی حالات کی وجہ سے اکثر کوہ پیماؤں کی ٹیمیں اپنا مشن مکمل نہ کرسکیں ، پاک بھارت کشیدگی اور ایران ، اسرائیل جنگ نے بھی کوہ پیماؤں کی تعداد کو متاثر کیا۔