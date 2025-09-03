سپیکر سردار ایاز صادق سے سی ای او لاہور قلندرز عاطف رانا کی ملاقات
اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر )سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے پی ایس ایل فرنچائز لاہور قلندرز کے سی ای او عاطف رانا نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔
اس موقع پر سپیکر سردار ایاز صادق نے نوجوانوں کو کھیلوں میں شامل کرنے کے اقدامات کو سراہا اور کہا کہ نوجوانوں کی صحت مند سرگرمیاں ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ۔ عاطف رانا نے کہا کہ لاہور قلندرز کے پلیئر ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت ایک لاکھ سے زائد نوجوانوں کو تربیت دی گئی۔