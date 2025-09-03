صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیکر سردار ایاز صادق سے سی ای او لاہور قلندرز عاطف رانا کی ملاقات

  • کھیلوں کی دنیا
سپیکر سردار ایاز صادق سے سی ای او لاہور قلندرز عاطف رانا کی ملاقات

اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر )سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے پی ایس ایل فرنچائز لاہور قلندرز کے سی ای او عاطف رانا نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔

 اس موقع پر سپیکر سردار ایاز صادق نے نوجوانوں کو کھیلوں میں شامل کرنے کے اقدامات کو سراہا اور کہا کہ نوجوانوں کی صحت مند سرگرمیاں ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ۔ عاطف رانا نے کہا کہ لاہور قلندرز کے پلیئر ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت ایک لاکھ سے زائد نوجوانوں کو تربیت دی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak