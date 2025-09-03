صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی پی ایل :پولارڈ کی دھواں دار بیٹنگ 8گیندوں پر 7چھکے جڑ دیئے

  • کھیلوں کی دنیا
سی پی ایل :پولارڈ کی دھواں دار بیٹنگ 8گیندوں پر 7چھکے جڑ دیئے

لاہور(سپورٹس ڈیسک )کیریبین پریمیئر لیگ ( سی پی ایل) 2025 میں ویسٹ انڈیز کے سابق آل راؤنڈر کیرون پولارڈ نے بولرز کا بھرکس نکال دیا۔

 پیٹریوٹس کی دعوت پر نائٹ رائیڈرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 179 رنز بنائے ۔ نائٹ رائیڈرز کی جانب سے کیرون پولارڈ نے برق رفتار اننگز کھیلی۔انہوں نے 29 گیندوں پر 65 رنز بنائے جس میں 8 چھکے اور 2 چوکے شامل تھے ۔ 38 سالہ پولارڈ نے نائٹ رائیڈرز کی اننگز کے 15 ویں اوور کی آخری 4 گیندوں پر 3 چھکے مارے جبکہ اگلے اوور کی آخری 4 گیندوں پر بھی 4 چھکے جڑ دیئے اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرارپائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ : مزید 89 فلسطینی شہید ، بیلجیئم کا فلسطین کو تسلیم کرنے ، اسرائیل پر پابندیوں کا اعلا ن

روسی حمایت یافتہ ریفائنری پر پابندیاں : سعودی ، عراقی کمپنیوں نے بھارت کو خام تیل کی فروخت روک دی

بھارت کیساتھ زیادہ دیر چلا نہیں جا سکتا،ٹرمپ

چینی و روسی صدور کی ملاقات ، 20 سے زائد معاہدوں پر دستخط

انڈونیشیا:احتجاج کے دوران 20 افراد لاپتا،1240گرفتار

ایران امریکا سے جوہری مذاکرات پر آمادہ ، میزائل پروگرام پر سمجھوتہ مسترد

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak