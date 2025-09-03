سی پی ایل :پولارڈ کی دھواں دار بیٹنگ 8گیندوں پر 7چھکے جڑ دیئے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )کیریبین پریمیئر لیگ ( سی پی ایل) 2025 میں ویسٹ انڈیز کے سابق آل راؤنڈر کیرون پولارڈ نے بولرز کا بھرکس نکال دیا۔
پیٹریوٹس کی دعوت پر نائٹ رائیڈرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 179 رنز بنائے ۔ نائٹ رائیڈرز کی جانب سے کیرون پولارڈ نے برق رفتار اننگز کھیلی۔انہوں نے 29 گیندوں پر 65 رنز بنائے جس میں 8 چھکے اور 2 چوکے شامل تھے ۔ 38 سالہ پولارڈ نے نائٹ رائیڈرز کی اننگز کے 15 ویں اوور کی آخری 4 گیندوں پر 3 چھکے مارے جبکہ اگلے اوور کی آخری 4 گیندوں پر بھی 4 چھکے جڑ دیئے اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرارپائے ۔