ٹی 20رینکنگ:پاکستانی کھلاڑی ٹاپ10سے بھی باہر
لاہور(سپورٹس ڈیسک )آئی سی سی نے ٹی ٹونٹی اور ون ڈے پلیئرز کی رینکنگ جاری کردی ہے ، ٹی20بیٹرز کی رینکنگ میں بھارت کے ابھیشک شر ما پہلی پوزیشن پر برقرار ہیں۔
بیٹنگ اور باؤلنگ میں کوئی پاکستانی ٹاپ 10 میں جگہ نہیں بنا ،قومی ٹیم کے سابق کپتان بابراعظم کی 3 درجے اور محمدرضوان کی 2 درجے تنزلی ہوئی ہے ،جس کے بعد بابر 21 ویں اور محمد رضوان 22 ویں نمبر پر موجود ہیں۔ پاکستا ن کے حسن نواز 2 درجے بہتری کے بعد 32 ویں، صائم ایوب 2 درجے تنزلی کے بعد 40 ویں نمبر پر چلے گئے ہیں، کپتان سلمان آغا لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے 18 درجے بہتری کے بعد 59 ویں نمبر پر براجمان ہیں۔ٹی 20بولرز رینکنگ میں نیوزی لینڈ کے جیکب ڈفی کی پہلی پوزیشن برقرار ہے ، پاکستان کے شاہین آفریدی 8 درجے بہتری کے بعد 26 ویں جبکہ حارث رؤف 4 درجے تنزلی کے بعد 28 ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔ محمد نواز 15 درجے کی بہتری کے بعد 43 ویں پوزیشن پر براجمان ہیں۔ٹی20آل راؤنڈرز رینکنگ میں بھارت کے ہاردک پانڈیا کی پہلی پوزیشن برقرار ہے جبکہ افغانستان کے محمد نبی ایک درجہ بہتری کے بعد دوسری پوزیشن پر براجمان ہیں۔ ون ڈے بیٹرز کی رینکنگ میں بھارت کے شبمن گل کی پہلی پوزیشن برقرار ہے ۔سری لنکا کے پاتھم نشانکا 13ویں ،جنوبی افریقہ کے رسی ون ڈر ڈوسن 18ویں نمبر جبکہ ایڈن مارکرم 20ویں نمبر پر براجمان ہیں۔ ون ڈے بولرز کی رینکنگ میں جنوبی افریقہ کے کیشو مہاراج کی پہلی پوزیشن برقرار ہے ، انگلینڈ کے جوفرا آرچر 19ویں نمبر پر آگئے ہیں جبکہ جنوبی افریقہ کے لونگی نگیدی 24ویں نمبر پر براجمان ہیں،ون ڈے آل راؤنڈرز میں زمبابوے کے سکندر رضا پہلے ،افغانستان کے عظمت اللہ عمرزئی دوسرے اور افغانستان کے ہی محمد نبی تیسرے نمبرپر ہیں ۔