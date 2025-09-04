میسی کے کیریئر کا اختتام قریب، آج آخری ہوم میچ کا امکان
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ارجنٹینا کے لیجنڈری فٹبالر لیونل میسی کے انٹرنیشنل کیریئر کا اختتام قریب ہے اورآج آخری ہوم میچ ہونے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے ، ارجنٹینا کے فٹ بال منیجر لیونل اسکالونی نے بھی اشارہ دے دیا۔
بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق آج ارجنٹینا اور ووینزویلا کے درمیان ہونے والا میچ ممکنہ طور پر میسی کا اپنے ملک میں آخری ورلڈکپ کوالیفائنگ میچ ہو سکتا ہے ، کیونکہ یہ 2026ء ورلڈکپ کے کوالیفائرز کا آخری ہوم میچ ہے ۔شائقین کی بڑی تعداد کا ماننا ہے کہ یہ شاید وہ آخری بڑا ٹورنامنٹ ہو گا جس میں میسی اپنی قومی ٹیم کے لیے کھیلیں گے ، اس کے بعد وہ انٹرنیشنل فٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ارجنٹینا کے فٹ بال منیجر لیونل اسکالونی نے بھی ایک انٹرویو میں اشارہ دیا ہے کہ میسی کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ قریب ہے ، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اس سے متعلق کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا۔ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں۔، ہمیں ان سے لطف اندوز ہونا چاہیے ، جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ میسی نے اپنی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کیا ہے جس کے بعد انہیں حق ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ کب کھیل چھوڑنا ہے ، یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا، جیسے میرے لیے کھیل چھوڑنا آسان نہیں تھا، ہمیں انہیں آزادی دینی ہوگی، کیونکہ یہ ان کا حق ہے ۔