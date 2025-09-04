پاکستان کیخلاف جیت افغانستان کیلئے سرپرائز نہیں:رمیز راجہ
لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ نے ٹرائی نیشن سیریز میں پاکستان ٹیم کی افغانستان کے ہاتھوں 18 رنز سے شکست پر ٹیم پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہاکہ اب پاکستان کے خلاف جیت افغانستان کے لیے سرپرائز نہیں ہوتی کیونکہ افغانستان کی ٹیم جانتی ہے پاکستان ان کے خلاف پھنس جاتا ہے ۔
اپنے یوٹیوب چینل پر انہوں نے کہاکہ افغان ٹیم میں کانفیڈنس ہے اور ان کو معلوم ہے کہ پاکستان ان کے خلاف پھنس جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو مینٹل بلاک ہونا شروع ہوگیا ہے ۔ اس وکٹ پر آرام سے رنز بن جانے چاہیے تھے مگر جس طرح پاکستانی بیٹرز آؤٹ ہوئے اس طرح میچز نہیں جیتے جاتے ، بیٹرز کے غیر ذمہ دارانہ شاٹس پر آؤٹ ہوئے وہ سمجھ سے باہر تھے ۔رمیز راجہ نے افغانستان کی بیٹنگ کی بھی تعریف کی اور کہا کہ افغان بیٹرز نے تحمل مزاجی سے بیٹنگ کی، افغانستان کی بیٹنگ دیکھیں تو کتنی تحمل مزاجی دکھائی دی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اب افغانستان چار مقابلے جیت چکا ہے جبکہ پاکستان نے صرف پانچ مقابلے جیتے ہیں جو پہلے بہت بڑا مارجن ہوتا تھا وہ اب بہت کم ہوتا جارہا ہے ۔