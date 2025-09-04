صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کیخلاف جیت افغانستان کیلئے سرپرائز نہیں:رمیز راجہ

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان کیخلاف جیت افغانستان کیلئے سرپرائز نہیں:رمیز راجہ

لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ نے ٹرائی نیشن سیریز میں پاکستان ٹیم کی افغانستان کے ہاتھوں 18 رنز سے شکست پر ٹیم پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہاکہ اب پاکستان کے خلاف جیت افغانستان کے لیے سرپرائز نہیں ہوتی کیونکہ افغانستان کی ٹیم جانتی ہے پاکستان ان کے خلاف پھنس جاتا ہے ۔

اپنے یوٹیوب چینل پر انہوں نے کہاکہ افغان ٹیم میں کانفیڈنس ہے اور ان کو معلوم ہے کہ پاکستان ان کے خلاف پھنس جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو مینٹل بلاک ہونا شروع ہوگیا ہے ۔ اس وکٹ پر آرام سے رنز بن جانے چاہیے تھے مگر جس طرح پاکستانی بیٹرز آؤٹ ہوئے اس طرح میچز نہیں جیتے جاتے ، بیٹرز کے غیر ذمہ دارانہ شاٹس پر آؤٹ ہوئے وہ سمجھ سے باہر تھے ۔رمیز راجہ نے افغانستان کی بیٹنگ کی بھی تعریف کی اور کہا کہ افغان بیٹرز نے تحمل مزاجی سے بیٹنگ کی، افغانستان کی بیٹنگ دیکھیں تو کتنی تحمل مزاجی دکھائی دی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اب افغانستان چار مقابلے جیت چکا ہے جبکہ پاکستان نے صرف پانچ مقابلے جیتے ہیں جو پہلے بہت بڑا مارجن ہوتا تھا وہ اب بہت کم ہوتا جارہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

چین میں سب سے بڑی فوجی پریڈ،شہباز شریف موجود،مودی غائب

انسان 150 سال تک زندہ رہ سکے گا ، پوٹن اور شی پنگ میں گفتگو

ٹرمپ کاشی جن پنگ ، پوٹن اور کم جونگ پرامریکا کیخلاف سازش کا الزام

عالمی منڈی میں خام تیل1فیصدسستا

21ہزار فلسطینی بچے معذور،اسرائیلی حملے ،مزید 40 شہید

روس کا حملہ ،9یوکرینی ہلاک کیف پر 502ڈرونز اور24میزائل داغ دئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak