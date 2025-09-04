ہاکی کا کھلاڑی 400روپے ڈیلی الاؤنس پر نہیں کھیلے گا:رانا مجاہد
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل رانا مجاہد نے کہا ہے کہ ہاکی کا کھلاڑی 400 روپے ڈیلی الاؤنس پر نہیں کھیلے گا۔
نجی ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سپورٹس بورڈ کہتا ہے ہاکی کے کھلاڑی کو 400 روپے کا ڈیلی الاؤنس دو، اس پر پلیئر کیسے کھیلے گا؟، ہاکی فیڈریشن 100 ڈالرز کے قریب کھلاڑی کو الاؤنس دیتی ہے ، جس پر پلیئر مطمئن نہیں، فیڈریشن کے پاس تو اپنا سٹیڈیم تک نہیں۔ ہاکی فیڈریشن کا بیرونِ ملک دورے پر بِل ادا نہ کرنا غلط ہے ، ایک بار بِل ادا نہ کرنے کا مسئلہ ہوا تھا لیکن روٹین میں ایسا نہیں ہوتا۔ سپورٹس بورڈ سمجھتا ہے کہ ہاکی فیڈریشن کے مالی معاملات ٹھیک نہیں جبکہ فیڈریشن مالی معاملات کو اپنے قانون کے مطابق دیکھتی ہے ۔ ہاکی فیڈریشن اور پاکستان سپورٹس بورڈ بیٹھ کر مالی معاملات کو دیکھیں گے ، فیڈریشن کے پاس صرف قومی ٹیم ہے ، جسے دوروں پر بھیجا جاتا ہے ۔ ہاکی فیڈریشن اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کر رہی ہے ، پرائیویٹ سپانسر شپ کے ساتھ حکومت پیسے دے گی تو ہاکی فیڈریشن چلے گی۔ کھلاڑیوں کو منتیں کر کے واپس لائے ہیں، ڈپارٹمنٹس ختم ہو رہے تو کیسے کھلاڑی اپنا گزر بسر کریں گے ۔ پرو لیگ میں قومی ہاکی ٹیم بھرپور تیاری کے ساتھ جائے گی، پرو لیگ میں ٹاپ ٹین ٹیمیں ہوں گی، پاکستان کا چیمپئن ہونا مشکل ہے لیکن اچھے نتائج لیں گے ۔